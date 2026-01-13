Люди после праздников в Свердловской области стали меньше болеть

Специалисты связывают положительную динамику с сезонным фактором — периодом длительных новогодних каникул, когда сокращается количество контактов между людьми, особенно в организованных коллективах, таких как школы и детские сады. При этом дети по-прежнему остаются наиболее уязвимой группой, составляя 41.4% от общего числа заболевших. Лабораторный мониторинг продолжает фиксировать циркуляцию различных респираторных вирусов, включая грипп, COVID-19 и риновирусы. Роспотребнадзор рекомендует гражданам для снижения рисков заражения придерживаться мер неспецифической профилактики: соблюдать гигиену рук, использовать маски в местах скопления людей, избегать прикосновений к лицу и вести здоровый образ жизни.