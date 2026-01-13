Люди после праздников в Свердловской области стали меньше болеть

После праздников заболеваемость начала спадать.
Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Свердловской области демонстрирует значительное снижение на фоне новогодних праздников. За минувшую отчетную неделю в регионе зарегистрировано около 21 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 23.4% ниже показателя предыдущей недели. Данная статистика предоставлена региональным управлением Роспотребнадзора.
«За минувшую неделю зарегистрирована 21 тысяча случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (из них 13,4 тыс. в г. Екатеринбурге), что меньше предыдущей недели на 23,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 21,9%», — сообщили в ведомстве.
Специалисты связывают положительную динамику с сезонным фактором — периодом длительных новогодних каникул, когда сокращается количество контактов между людьми, особенно в организованных коллективах, таких как школы и детские сады. При этом дети по-прежнему остаются наиболее уязвимой группой, составляя 41.4% от общего числа заболевших. Лабораторный мониторинг продолжает фиксировать циркуляцию различных респираторных вирусов, включая грипп, COVID-19 и риновирусы. Роспотребнадзор рекомендует гражданам для снижения рисков заражения придерживаться мер неспецифической профилактики: соблюдать гигиену рук, использовать маски в местах скопления людей, избегать прикосновений к лицу и вести здоровый образ жизни.