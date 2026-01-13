Kia зарегистрировала в России два товарных знака

Покинувшая российский рынок южнокорейская автомобилестроительная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом. Об этом говорится в электронной базе Роспатента.
Как следует из документации, соответствующие заявки поступили в ведомство в августе и в октябре 2024 года, Роспатент одобрил их регистрацию в январе текущего года.
Под этими знаками южнокорейская компания сможет продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.
Ранее сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который ушел из России в 2022 году, зарегистрировал 36 товарных знаков в стране с ноября по декабрь текущего года.