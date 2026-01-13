Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kia зарегистрировала в России два товарных знака

Покинувшая российский рынок южнокорейская автомобилестроительная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом.

Источник: Аргументы и факты

Покинувшая российский рынок южнокорейская автомобилестроительная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом. Об этом говорится в электронной базе Роспатента.

Как следует из документации, соответствующие заявки поступили в ведомство в августе и в октябре 2024 года, Роспатент одобрил их регистрацию в январе текущего года.

Под этими знаками южнокорейская компания сможет продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Ранее сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который ушел из России в 2022 году, зарегистрировал 36 товарных знаков в стране с ноября по декабрь текущего года.