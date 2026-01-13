21 компания под прицелом: Беспрозванных поручил составить «черный список» УК

«Проверим каждое обращение и каждую компанию, по которой вы высказывали недовольство, — сообщил он жителям. — До конца месяца жду “чёрный” список от минконтроля, но 21 компания уже под прицелом. УК “Эгида” из Балтийска в списке первая — начали процедуры по лишению лицензии».