21 компания под прицелом: Беспрозванных поручил составить «черный список» УК

По словам губернатора, управляющие компании, чья работа вызывала больше всего жалоб, будут лишать лицензий.

Источник: Новый Калининград

В Калининградской области собираются составить «черный список» управляющих компаний, чтобы ограничить им возможность выхода на рынок услуг. Об этом в ходе оперативного совещания в понедельник, 12 января, заявил губернатор Алексей Беспрозванных, после чего сообщил о своем решении в мессенджере MAX.

«Проверим каждое обращение и каждую компанию, по которой вы высказывали недовольство, — сообщил он жителям. — До конца месяца жду “чёрный” список от минконтроля, но 21 компания уже под прицелом. УК “Эгида” из Балтийска в списке первая — начали процедуры по лишению лицензии».

Также глава региона поручил администрациям муниципалитетов и министерствам «наладить межведомственное взаимодействие, оперативно отвечать на просьбы жителей, реально исправлять проблемы и грамотно планировать бюджеты», чтобы «учитывать необходимую технику для работы коммунальщиков».

«Не я должен указывать, где не чищено и у кого лопат не хватает», — резюмировал он.