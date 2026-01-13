Среда доверия: В Госдуме предложили освободить классных руководителей от уроков

Рабочее время таких педагогов должно быть полностью посвящено воспитательной работе. Речь идёт о постоянном взаимодействии с учениками, мониторинге их психологического состояния, проведении классных часов и тематических мероприятий, а также тесной работе с родителями. Кроме того, предполагается координация действий с школьными психологами, социальными педагогами и советниками по воспитанию.