Среда доверия: В Госдуме предложили освободить классных руководителей от уроков

«Предлагается закрепить за классными руководителями статус “наставника” и освободить их от предметной учебной нагрузки», — говорится в документе.
Рабочее время таких педагогов должно быть полностью посвящено воспитательной работе. Речь идёт о постоянном взаимодействии с учениками, мониторинге их психологического состояния, проведении классных часов и тематических мероприятий, а также тесной работе с родителями. Кроме того, предполагается координация действий с школьными психологами, социальными педагогами и советниками по воспитанию.
Это позволит наставникам сосредоточиться на формировании здорового микроклимата в классах, профилактике буллинга и социального отчуждения. Инициатива направлена не только на повышение уровня безопасности в школах, но и на долгосрочное укрепление социального капитала страны.
Ранее сообщалось о новой инструкции для школ на случай конфликтных ситуаций. Документ предусматривает пятиэтапный порядок урегулирования инцидентов, на каждый из которых отводится от одного до трёх дней. Согласно рекомендациям, на начальном этапе образовательная организация должна уведомить руководство и собрать все факты, а при необходимости оперативно привлечь правоохранительные органы.
