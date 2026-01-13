Министр войны Хегсет: чуваки в платьях* больше не отвлекают армию США

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что «чуваки в платьях»* больше не отвлекают американскую армию.
«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI* (политика инклюзивности, равенства и разнообразия — ред.), никаких больше чуваков в платьях*», — сказал он, выступая на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin.
Хегсет отметил, что прошлые администрации США пренебрегали важностью навыков, которые есть на американских предприятиях. По его словам, при президенте Дональде Трампе эти дни закончены. Он подчеркнул, что страна не может иметь сильную армию, если не производит оружие и комплектующие на своей территории.
Напомним, еще до инаугурации Трамп заявил, что США пора готовиться к революции здравого смысла. Он указал, что положит конец трансгендерному* безумию. Теперь в стране признают наличие только двух полов, а Служба поддержки секс-меньшинств* разогнана.
*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.