Министр войны Хегсет: чуваки в платьях* больше не отвлекают армию США

Хегсет отметил, что прошлые администрации США пренебрегали важностью навыков, которые есть на американских предприятиях. По его словам, при президенте Дональде Трампе эти дни закончены. Он подчеркнул, что страна не может иметь сильную армию, если не производит оружие и комплектующие на своей территории.