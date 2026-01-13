Ричмонд
МЧС закроет ряд горок в Минске — где и почему

МЧС сказало, какие горки будут закрыты в Минске.

Источник: Комсомольская правда

МЧС закроет ряд горок в Минске — где и почему. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Глава Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич обратил внимание, что в Минске в период с 29 декабря при катании на тюбингах травмы получили 119 человек. Самому старшему пострадавшему — более 60 лет.

Горбич назвал несколько мест, где во время катания на тюбингах случилось больше всего инцидентов. В частности, во Фрунзенском районе одна из стихийных горок возникла на улице Лобанка, а в Заводском — на улице Алтайской.

Глава Комитета по здравоохранению напомнил, что для катания следует выбирать места, которые были согласованы с МЧС. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил принять все необходимые меры, связанные с обеспечением безопасности во время катания на тюбингах. Места, не согласованные с МЧС, будут закрываться.

Ранее Минздрав сказал, из-за чего бьют тревогу белорусские травматологи.

Тем временем врач-эндокринолог сказала, почему стало больше белорусов с двойным диабетом.

Кроме того, изменения по водительским правам и регистрации авто заработали в Беларуси.