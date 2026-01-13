Экспансия медуз. Учёные предлагают пустить азовских обитателей на мармелад

Сегодня кажется, что все эти события, которые произошли в Азовском море, были лишь прелюдией к по-настоящему масштабной угрозе — экспансии медуз. Это, поясняют учёные, связано с повышением солёности, температуры воды (+25 градусов) и её ранним весенним прогревом. Популяция желеобразных в последние годы стремительно увеличивается. Если в 2024 году насчитывалось 2,5 млн особей, а в 2025 году — около 5 млн, то в мае 2026 года их количество может достичь 10 млн.