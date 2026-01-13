Экспансия медуз. Учёные предлагают пустить азовских обитателей на мармелад

Азовское море — море медуз. Рыболовы бьют тревогу: хамса скоро может исчезнуть с прилавков, так как отделять её от склизкого медузного студня промысловики отказываются. Учёные бьются над решением этой экологической проблемы. Что делать с такой огромной популяцией, которая с каждым годом только увеличивается? Сушить, варить, пустить на салаты?
По мнению властей, ситуация влияет и на экономику региона. Как быть и что делать, разбирался rostov.aif.ru.
От морщин и при ранах.
«Медуз во многих странах считают пищевым продуктом и сырьём для промышленности. В Азии их едят используют в салатах, закусках, сушат и маринуют. В медицине, косметологии и фармацевтике получают коллаген, биологически активные вещества, используют в ранозаживляющих средствах и антивозрастных кремах», — рассказала rostov.aif.ru биолог Евгения Битюкова.
Сегодня кажется, что все эти события, которые произошли в Азовском море, были лишь прелюдией к по-настоящему масштабной угрозе — экспансии медуз. Это, поясняют учёные, связано с повышением солёности, температуры воды (+25 градусов) и её ранним весенним прогревом. Популяция желеобразных в последние годы стремительно увеличивается. Если в 2024 году насчитывалось 2,5 млн особей, а в 2025 году — около 5 млн, то в мае 2026 года их количество может достичь 10 млн.
В чём же проблема? Под угрозой рыболовство. Промысловики не восторге от заливной хамсы, которая изредка попадается в «медузном соусе». Поступило даже предложение временно приостановить отлов рыбы, чтобы хоть немного сократить количество кормовой базы медуз.
Как рассказала rostov.aif.ru биолог Евгения Битюкова, нужно контролировать численность медуз: их вылов может быть даже полезен, так как они конкурируют с рыбой за корм и мешают восстановлению рыбных запасов. Сейчас ловля рыбы в Азовском море стала экономически невыгодной.
Туристы тоже не в восторге от купаний в «морском киселе» с риском получить ожоги. Отдыхающие всё чаще отдают предпочтение другим курортам. Правительство ждёт от учёных ряд предложений. По их мнению, экология и экономика больше не могут мириться с «медузным наплывом». И решение лучше отыскать в срок до 2030 года.
Красная книга.
Азовское море во все времена привлекало внимание людей. В древности его посещал Геродот, а на берегах, по мнению историков, обитали амазонки — прекрасные воинственные женщины.
Народные предания связывают название Азовского моря с духом Азовушкой — дочерью Сварога. Согласно славянскому мифу, она и её супруг Велес поселились в волшебной обители на острове Буян, расположенном в акватории моря. Скандинавский археолог Тур Хейердал, который побывал на Дону в 2000—2001 годах, всерьёз полагал, что Приазовье — это легендарный Асгард, обитель богов.
Итак, «жило-было Азовское море в Ростовской области. И не знало оно, что 50-е годы 20 века его судьба сильно изменится». Так, наверное, можно было бы продолжить Азовские сказки, но на современный лад.
Дело в том, что в середине прошлого столетия решено было затеять масштабное по тем временам строительство водохранилищ и плотин на реке Дон, что привело к резкому сокращению притока пресной воды. Следствием стало сокращение численности ценных пород рыб, в частности осетровых, в 10−15 раз к концу 20 века.
Потом, в конце 2007 года, случилась крупная экологическая катастрофа в Керченском проливе. Тогда в воду вылилось около 1,3 тыс. тонн мазута и 6,8 тыс. тонн серы. Азовское море начало мелеть и солонеть. В 2016 году, когда уровень соли в воде превысил 13%, началась гибель традиционных видов рыб. В Красную книгу попали некоторые породы царских рыб, такие как осетр, севрюга, белуга южная— символ Азовского моря.
Рыболовы обеспокоены по поводу резкого сокращения численности судака, тарани и леща. Эти виды рискуют пополнить и без того немалый список фауны, которая находится под охраной государства. Донские учёные просят сообщать о встрече с морской свиньёй (азовка) — небольшим млекопитающим без выраженного «носа».
Незваные гости.
Несмотря на исчезновение и сокращение некоторых видов фауны Азовского моря, свято место пусто не бывает. За последние десять лет, по словам старшего научного сотрудника Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН), к.б.н. Андрея Кондакова, появилось много вселенцев, то есть таких обитателей, которые совсем не местные: двустворчатых моллюсков, японской креветки и солнечного окуня.
«Считают, что солнечный окунь проник в низовья Дона из бассейна Северского Донца. Появление же ранее экзотических видов связывают с завозом их личинок (яиц) с балластными водами судов, которые не соблюдают правила смены этого вида балласта в положенных районах: проникновение объектов марикультуры на открытые акватории (пиленгас, японская креветка и других)», — рассказал учёный.
В конце 2024 года снова произошла экологическая катастрофа — потерпел кораблекрушение нефтяной танкер. Тогда в море попало около трёх тыс.тонн мазута. И хотя основной удар пришёлся на Чёрное море, Азовское пострадало не меньше.
Летом 2025 года наметилась тенденция к разрушению берегов Азовского моря от эрозии, примерно 5,6−5,7 м в год. Основной удар пришёлся на населённые пункты близ Таганрога. Под угрозой исчезновения оказался и замок Лакиера — уникальная усадьба 1861 года. Некогда она принадлежала выдающемуся историку Александру Лакиеру. Из-за стремительного обрушения берега этот памятник архитектуры XIX века находится в зоне прямого подтопления.
Аквакультуристы всё-таки настаивают на том, что надо решать проблему в комплексе: снижать солёность воды и восстанавливать береговую линию. Для этого надо очистить как минимум 700 км русел рек, которые впадают в Азовское море. А желеобразных с помощью специальных сетей отправить восвояси, то есть в Чёрное море. В общем, работы непочатый край.
Такое оно — Азовское море. Всего вдоволь: и амазонки, и Геродот, и Азовушка, и замок, и сельдь с хамсой у нас есть — вот только «медузный вопрос» всё испортил.