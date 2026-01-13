Ричмонд
Жителя Омской области осудили за повторную пьяную езду

Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

39-летнего жителя Полтавского района осудили за повторную нетрезвую езду за рулем. Прокуратура поддержала обвинение по статье о вождении в состоянии опьянения лицом, уже наказанным за такое же нарушение. Инцидент произошел в июле 2025 года.

Мужчина, уже лишившийся водительских прав, сел пьяным за руль автомобиля «ВАЗ-21150». Он проехал по улицам поселка Полтавка, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования любитель спиртного отказался.

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Сельчанину также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок два года.

По ходатайству прокуратуры суд конфисковал в доход государства принадлежащий осужденному автомобиль.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в преддверии прихода сильных морозов энергетики перешли на режим повышенной готовности.