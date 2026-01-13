Жителя Омской области осудили за повторную пьяную езду

39-летнего жителя Полтавского района осудили за повторную нетрезвую езду за рулем. Прокуратура поддержала обвинение по статье о вождении в состоянии опьянения лицом, уже наказанным за такое же нарушение. Инцидент произошел в июле 2025 года.