Жителя Омской области осудили за повторную пьяную езду

39-летнего жителя Полтавского района осудили за повторную нетрезвую езду за рулем. Прокуратура поддержала обвинение по статье о вождении в состоянии опьянения лицом, уже наказанным за такое же нарушение. Инцидент произошел в июле 2025 года.
Мужчина, уже лишившийся водительских прав, сел пьяным за руль автомобиля «ВАЗ-21150». Он проехал по улицам поселка Полтавка, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования любитель спиртного отказался.
Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Сельчанину также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок два года.
По ходатайству прокуратуры суд конфисковал в доход государства принадлежащий осужденному автомобиль.
