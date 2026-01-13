В Таганроге отменили воздушную опасность из-за атаки дронов

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях в Таганроге в результате атаки беспилотников. Пострадали промышленный объект, жилые дома, газовые коммуникации и автомобили. Силами ПВО при отражении атак на приморский город и Красносулинский район было уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, жертв среди населения нет. В связи с ситуацией мэр города Светлана Камбулова ввела в школах и детских садах режим свободного посещения.