В Таганроге отменили воздушную опасность из-за атаки дронов

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об отмене режима воздушной опасности в городе. Соответствующее уведомление она опубликовала в своем Telegram-канале.
— Внимание! Отбой воздушной опасности по городу, — написала глава приморского города, подвергшегося атаке украинских беспилотников утром 13 января.
Отражение воздушной атаки шло с пяти утра.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях в Таганроге в результате атаки беспилотников. Пострадали промышленный объект, жилые дома, газовые коммуникации и автомобили. Силами ПВО при отражении атак на приморский город и Красносулинский район было уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, жертв среди населения нет. В связи с ситуацией мэр города Светлана Камбулова ввела в школах и детских садах режим свободного посещения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.