В Иркутском округе скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Федоров

У него остались трое детей, четверо внуков и четверо правнуков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Марковского муниципального образования Степан Фёдоров. Об этом сообщил мэр Иркутского округа Леонид Фролов.

Степан Фёдоров родился в многодетной семье в деревне Хинь Боханского района. Работать начал с 11 лет, помогая матери. Когда старшие братья ушли на фронт, он остался главной опорой. В 18 лет Степан сам добровольцем отправился на войну. Служил в пехоте на русско-японской границе в Маньчжурии. За обезвреживание японского снайпера он был награждён орденом Отечественной войны I степени. Домой ветеран вернулся только в 1951 году.

— Степан Фёдоров был ярким примером верности и преданности Родине, — отметил глава округа. — Практически до последних дней он много читал, интересовался мировыми событиями. Он любил семью и близких.

После войны Степан Фёдоров стал тружеником, отцом большой семьи. У него остались трое детей, четверо внуков и четверо правнуков.

