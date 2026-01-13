В Иркутском округе скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Федоров

Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Марковского муниципального образования Степан Фёдоров. Об этом сообщил мэр Иркутского округа Леонид Фролов.
Степан Фёдоров родился в многодетной семье в деревне Хинь Боханского района. Работать начал с 11 лет, помогая матери. Когда старшие братья ушли на фронт, он остался главной опорой. В 18 лет Степан сам добровольцем отправился на войну. Служил в пехоте на русско-японской границе в Маньчжурии. За обезвреживание японского снайпера он был награждён орденом Отечественной войны I степени. Домой ветеран вернулся только в 1951 году.
— Степан Фёдоров был ярким примером верности и преданности Родине, — отметил глава округа. — Практически до последних дней он много читал, интересовался мировыми событиями. Он любил семью и близких.
После войны Степан Фёдоров стал тружеником, отцом большой семьи. У него остались трое детей, четверо внуков и четверо правнуков.
