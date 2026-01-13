В Иркутском округе скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Федоров

Степан Фёдоров родился в многодетной семье в деревне Хинь Боханского района. Работать начал с 11 лет, помогая матери. Когда старшие братья ушли на фронт, он остался главной опорой. В 18 лет Степан сам добровольцем отправился на войну. Служил в пехоте на русско-японской границе в Маньчжурии. За обезвреживание японского снайпера он был награждён орденом Отечественной войны I степени. Домой ветеран вернулся только в 1951 году.