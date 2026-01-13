Ричмонд
Полиция Испании обнаружила на борту судна из Бразилии 10 тонн кокаина

Сотрудники правоохранительных органов Испании обнаружили на судне, следовавшем из Бразилии в Европу, порядка 10 тонн кокаина. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе национальной полиции страны в социальной сети X.

Груз, расфасованный по 300 мешкам, пытались спрятать среди упаковок с солью. Стоимость перехваченной партии оценивается в 400 миллионов евро. На данный момент это крупнейшая партия наркотика, когда-либо конфискованная в стране.

Соответствующий груз на корабле сопровождали 13 членов экипажа. Все они задержаны, на борту также было огнестрельное оружие. Операция по задержанию судна была подготовлена силовыми структурами Бразилии, Испании, Франции, Великобритании и Португалии.

5 января российские таможенники также задержали партию кокаина из Латинской Америки стоимостью 600 миллионов рублей. Наркотик нашли в полостях морского контейнера, прибывшего на грузовом судне. Сотрудники ФТС и Балтийской таможни провели досмотр, включая сканирование и проверку с собаками.