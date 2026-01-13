В Перми светофоры на площади Гайдара перевели в ручной режим работы

В Перми с 8 января стартовала реконструкция путепровода через Транссиб на ш. Космонавтов у технопарка «Морион». В начале первой рабочей недели года это привело к утренним дорожным пробкам.
Краевой Центр безопасности дорожного движения с утра 12 января приступил к мониторингу обстановки на дорогах Перми и вручную регулировал транспортные потоки. Параллельно диспетчеры ЦБДД корректировали режим работы светофоров на площади Гайдара для «разгона» потоков автомобилей. Они удлиняли или укорачивали фазу их работы.
В Минтрансе Прикамья одной из причин пробок назвали движение по ш. Космонавтов со стороны аэропорта в центр города по улицам Малкова и Локомотивной. При этом, водители автотранспорта практически не использовали для объезда ул. Строителей.
Ведомство создало специальную видеоинструкцию для выезда с площади Гайдара через ул. Строителей к Гознаку и в обратном направлении от Гознака к площади Гайдара.
Утром 13 января водители учли сложную дорожную ситуацию вчерашнего дня и стали использовать все возможные пути движения.