«Этого не может быть»: потрясенные шахтеры засняли на телефон НЛО в виде треугольника

Шестеро шахтеров стали очевидцами необычного явления в отдаленном районе Австралии. Ранним утром 7 декабря они заметили в небе загадочный летящий объект неподалеку от рудника Соломон в регионе Пилбара.
Как пишет Daily Mail, рабочие ехали от лаборатории, чтобы сесть на автобус и вернуться в лагерь. Однако они обратили внимание на странную деталь в утреннем небе. По словам одного из свидетелей, объект отчетливо выделялся на фоне зари.
Сначала водитель предположил, что это облако, но затем сравнение показалось ему неубедительным. Он заявил, что объект был больше похож на треугольный НЛО, аналогичный тем, что часто описывают в сообщениях о подобных наблюдениях по всему миру.
«Этого не может быть», — сказал потрясенный шахтер.
Пассажиры на заднем сидении также разглядели предмет, и среди рабочих возник спор. Один из них выдвинул версию о вертолете для медицинской эвакуации, но другие с ним не согласились, указав, что форма не совпадает.
Он успел сделать фотографию объекта на свой мобильный телефон. Показывая снимок коллегам, он заявил, что это настоящий НЛО. Официального объяснения от властей или представителей компании относительно увиденного рабочими пока не поступало.
