Сотни жителей Кишинева будут мерзнуть в своих домах, электрообогреватели и газовые котлы без света не работают: В столице отключают электроэнергию — публикуем адреса

О запланированных на 13 января отключениях сообщает поставщик услуги.

Источник: Комсомольская правда

Работы будут проводиться по следующим адресам:

Ул. Яловень, 80A, 96/3, 98/1, 98/2, 98/3, 100/1, 100/3, 100A, 100B — с 10:00 до 16:00.

пригород Бэчой:

— ул. Бэчюлуй, Бэчой, Бухарест, Буребиста, Чимпей, Димитрие Кантемир, Индепенденцеи, Николае Сулак, Серилор, Сфынта Трейме с 10:00 до 16:00.

— ул. Аэропорт, Бэчой, Дечебал, Энтузиаштилор, Григоре Уреке, Хлобень, Индепенденцеи, Ион Некулче, Исмаил, Юрие Гагарин, Михай Эминеску, Николае Титулеску, Оана, Пэчий, Примэверий, Ренаштерий, Сфынтул Николае, Штефан чел Маре Ши Сфынт, Унирий, Василе Лупу с 09:00 до 13:00.

город Дурлешты:

— ул. 59 999 с 10:00 до 16:00.

Кишинев, сектор Центр:

— ул. Яловень: 80А, 96/3, 98/1, 98/2, 98/3, 100/1, 100/3, 100А, 100Б с 10:00 до 16:00.

город Ставчены:

— улицы Алексея Матеевича, Бируинца, Дачия, Дечебал, Драгош Водэ, Георге Асаки, Оргеюлуй, Ренаштерий частично, с 09:20 до 16:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

