Нижегородцы жалуются Глебу Никитину на вонь и сугробы

«Я требую срочно почистить тротуары вдоль улицы Ванеева от площади Советской до пересечения с улицей Белинского. Включая пешеходную часть Ванеевского моста. Местами приходится пробираться через метровые сугробы», — обращается решительно настроенная нижегородка к Глебу Никитину. По ее словам, если вопрос не будет решен через сутки, она будет жаловаться в прокуратуру.