Нижегородцы жалуются Глебу Никитину на вонь и сугробы

Жители Нижнего Новгорода негодуют из-за некачественной уборки снега и неприятного запаха в городе. Свои претензии они оставляют на странице губернатора Глеба Никитина в социальной сети.
Вонь напомнила о себе нижегородцам в понедельник, 12 января. О невозможности открыть окна нам сообщали читатели из нагорной части города, в частности, с площади Сенной, улиц Белинского, Студеной, Тимирязева и других.
По словам горожан, обратившихся с данной проблемой напрямую к главе региона, вонь мешает им спать. Одна из подписчиц Глеба Никитина отметила, что пахнет в Нижнем Новгороде практически постоянно.
«Максимум часа на 2−3 проходит и дальше по новой сутками напролет», — комментирует местная жительница.
Также горожане активно пишут губернатору о проблемах с уборкой улиц. Люди называют конкретные адреса, где из-за снежных завалов не получается пройти или проехать на личном автотранспорте. Похожие сообщения нижегородцы оставляют и под постами мэра Юрия Шалабаева. В числе прочих локаций, где сугробы препятствуют трафику, — Ванеевский мост, территория у Оперного театра, ЖК «Бурнаковский».
«Я требую срочно почистить тротуары вдоль улицы Ванеева от площади Советской до пересечения с улицей Белинского. Включая пешеходную часть Ванеевского моста. Местами приходится пробираться через метровые сугробы», — обращается решительно настроенная нижегородка к Глебу Никитину. По ее словам, если вопрос не будет решен через сутки, она будет жаловаться в прокуратуру.
Стоит отметить, что синоптики обещают жителям столицы ПФО снегопад 13 января.