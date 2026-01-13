Генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными в России

Кроме того, в России произошли изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС): из базового бесплатного пакета вывели несколько важных направлений. Теперь лечение некоторых заболеваний больше не будет оплачиваться напрямую из средств ОМС. Речь идет о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, болезнях, передающихся половым путем, а также психических расстройствах.