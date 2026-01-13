Генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными в России

С 2026 года генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) для россиян включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Об этом во вторник, 13 января, сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.
По ее словам, преимплантационное генетическое тестирование проводится в рамках вспомогательных репродуктивных технологий и рекомендуется пациентам с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями, включая носителей генных мутаций и хромосомных аномалий.
Эксперт уточнила, что теперь при планировании беременности родители, у которых выявлены генетические заболевания в ходе расширенного неонатального скрининга, могут получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно. Это позволит использовать ПГТ-М и ПГТ-СП для снижения риска рождения детей с наследственными патологиями, передает ТАСС.
Кроме того, в России произошли изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС): из базового бесплатного пакета вывели несколько важных направлений. Теперь лечение некоторых заболеваний больше не будет оплачиваться напрямую из средств ОМС. Речь идет о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, болезнях, передающихся половым путем, а также психических расстройствах.