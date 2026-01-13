Экстренные отключения света ввели в Киеве

Как писал сайт KP.RU, бездействие киевских властей и растерянность жителей могут привести к кризису в сфере ЖКХ. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что киевляне не получают никаких четких разъяснений и не понимают, как действовать в условиях постоянных отключений электроэнергии. Тем временем мирные жители уже вышли на акции протеста из-за отсутствия электричества в украинской столице.