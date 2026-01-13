Ричмонд
Экстренные отключения света ввели в Киеве

В Киеве экстренно отключили свет по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Источник: Комсомольская правда

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом утром во вторник, 13 января, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК.

В сообщении уточнили, что решение принято по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго». В связи с этим ранее действовавшие графики плановых отключений временно не применяются.

В ДТЭК призвали жителей украинской столицы рационально использовать электроэнергию в тех районах, где она еще сохраняется, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы.

«По приказу Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему», — сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, бездействие киевских властей и растерянность жителей могут привести к кризису в сфере ЖКХ. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что киевляне не получают никаких четких разъяснений и не понимают, как действовать в условиях постоянных отключений электроэнергии. Тем временем мирные жители уже вышли на акции протеста из-за отсутствия электричества в украинской столице.