Экстренные отключения света ввели в Киеве

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом утром во вторник, 13 января, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК.
В сообщении уточнили, что решение принято по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго». В связи с этим ранее действовавшие графики плановых отключений временно не применяются.
В ДТЭК призвали жителей украинской столицы рационально использовать электроэнергию в тех районах, где она еще сохраняется, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы.
«По приказу Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему», — сказано в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, бездействие киевских властей и растерянность жителей могут привести к кризису в сфере ЖКХ. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что киевляне не получают никаких четких разъяснений и не понимают, как действовать в условиях постоянных отключений электроэнергии. Тем временем мирные жители уже вышли на акции протеста из-за отсутствия электричества в украинской столице.