Повышена точность безопасного метода обучения нейросетей для «умного города»

«Мы усовершенствовали один из широко используемых алгоритмов для федеративного обучения нейросетей FedBN (Federated via Local Batch Normalization). Его модифицированная версия MFedBN в экспериментах по обучению моделей на датасетах информации с датчиков “умного города” превосходит базовый FedBN. Работоспособность и превосходство предложенного алгоритма над базовыми аналогами были доказаны в ходе серии экспериментов на двух принципиально разных задачах — мониторинге поведения коммерческого транспорта и обеспечении сетевой безопасности. В частности, при тестировании на данных сенсоров грузовых автомобилей алгоритм достиг точности классификации 85%, а в задаче обнаружения киберугроз и сетевых вторжений — 99,98%», — привели в пресс-службе слова руководителя исследовательского проекта, проректора по цифровой трансформации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Ивана Холода.