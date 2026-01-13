Ричмонд
Дело украинской журналистки Земляны* о нападении на посла РФ поступило в суд

В Московский городской суд поступило уголовное дело украинской журналистки Ирины Земляны* для рассмотрения по существу. Речь идёт о нападении на посла РФ в Польше Сергея Андреева в 2022 году. Дата ещё не назначена. Об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Журналистка заочно обвиняется по нескольким статьям УК РФ: части 2 статьи 360 (нападение на представителя иностранного государства с целью осложнения международных отношений), пунктам «а» и «в» части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства по национальному признаку публично и организованной группой с применением насилия), а также пункту «д» части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической и идеологической вражды).

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении украинки Ирины Земляны*, обвиняемой в нападении на российского посла в Польше и распространении заведомо ложных сведений. По данным следствия, 9 мая 2022 года женщина, руководствуясь политической ненавистью, облила посла жидкостью красного цвета. Кроме того, ей вменяется публичное распространение ложной информации о действиях российской армии.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.