Дело украинской журналистки Земляны* о нападении на посла РФ поступило в суд

В Московский городской суд поступило уголовное дело украинской журналистки Ирины Земляны* для рассмотрения по существу. Речь идёт о нападении на посла РФ в Польше Сергея Андреева в 2022 году. Дата ещё не назначена. Об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».