Самая высокая горка в России закрылась: как екатеринбуржцам вернуть деньги за билеты

Горка закрыта до 15 января включительно.
Организаторы зимнего фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге из-за морозов закрыли на три дня горку высотой с девятиэтажный дом и каток. В связи с этим горожане начали массово интересоваться о возврате средств. Как это сделать — в материале URA.RU.
«Для возврата или обмена билета, купленного онлайн, пожалуйста, напишите на почту info@energyrmkfest.ru с темой письма “Возврат” и с указанием номера заказа и вашего номера телефона. Для возврата билета, купленного в кассе, обратитесь в кассу», — рассказали представители фестиваля.
Ранее организаторы площадки заявили, что горку «Энергия РМК» и каток «Энергия льда» закроют с 13 по 15 января включительно. Это плановая приостановка для безопасности посетителей при аномально низких температурах: горка не работает при температуре ниже −18 градусов и ветре более 7 м/с, каток — при −20 градусах. Решение о возобновлении работы примут после обновления прогноза погоды.
Однако в квартале Архангела Михаила можно найти и другие развлечения, на которые не требуются билеты. Например, можно прогуляться в «Сказочном лесу», посетить ледяной «Городок приключений», зону «РМК Экстрим», фудтраки, а согреться в теплых павильонах. Подробнее о зонах — в материале URA.RU.