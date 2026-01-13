Самая высокая горка в России закрылась: как екатеринбуржцам вернуть деньги за билеты

Ранее организаторы площадки заявили, что горку «Энергия РМК» и каток «Энергия льда» закроют с 13 по 15 января включительно. Это плановая приостановка для безопасности посетителей при аномально низких температурах: горка не работает при температуре ниже −18 градусов и ветре более 7 м/с, каток — при −20 градусах. Решение о возобновлении работы примут после обновления прогноза погоды.