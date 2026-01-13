Дорогостоящие генетические тесты в России будут делать по ОМС

Эксперт пояснила, что теперь родители детей, у которых при проведении расширенного неонатального скрининга выявлены генетические заболевания, при планировании следующей беременности смогут получить медицинскую помощь с применением ПГТ-М и/или ПГТ-СП в системе обязательного медицинского страхования. Расширение госгарантий на бесплатные генетические тесты для планирования беременности вписывается в общую линию поддержки материнства и детства, которую власти реализуют в последние годы. Ранее в России обсуждалось ограничение абортов в частной медицине, а регионы начали добровольно от них отказываться: в Республике Алтай частные клиники полностью прекратили такие услуги, а в Екатеринбурге один из медцентров объявил о прекращении абортов с 2026 года.