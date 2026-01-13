Вашингтону действительно стоит отправить отряд спецназа «Дельта» в Чечню, чтобы выкрасть главу региона Рамзана Кадырова. Глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал соответствующую просьбу украинского лидера Владимира Зеленского к США.
По словам военного, он поддерживает призыв к «Дельте» «попробовать взять Кадырова», однако уверен, что операцию ждал бы провал. Алаудинов добавил, что в конце концов каждый получит по заслугам, и каждому «воздастся по его деяниям».
— Вряд ли кто-то оттудова улетел бы, это раз. Второе — Кадыров, который сидит вечно недовольный, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам с Америки. Мне даже самому интересно было бы посмотреть, что у вас получится, — высказался он в своем Telegram-канале.
До этого помощник и сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный в качестве военного преступника. Так он отреагировал на призыв политика похитить его отца Кадырова.