В Башкирии создадут перечень опасных растений: землевладельцы будут обязаны их уничтожать

В Башкирии планируют ужесточить борьбу с опасными инвазивными растениями, нарушающими местные экосистемы. Как сообщил председатель парламента республики Константин Толкачев, соответствующие поправки в Экологический кодекс региона и закон «Об особо охраняемых природных территориях» депутаты рассмотрят на первом пленарном заседании весенней сессии в этом месяце.
Законопроект обяжет всех собственников и арендаторов земельных участков выявлять и уничтожать растения- «чужаки», которые войдут в специальный перечень, утверждаемый правительством республики. Для особо охраняемых природных территорий и лесного фонда будет действовать особый порядок, регулируемый федеральным законодательством.
Константин Толкачев подчеркнул, что инвазивные растения представляют серьезную угрозу для уникальной природы Башкирии. Они агрессивно захватывают территории, подавляя и вытесняя местные виды, что ведет к деградации биоразнообразия и нарушению экологического равновесия. Некоторые из них, такие как борщевик Сосновского, опасны и для человека, вызывая сильные ожоги кожи.
