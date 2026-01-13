В Башкирии создадут перечень опасных растений: землевладельцы будут обязаны их уничтожать

Константин Толкачев подчеркнул, что инвазивные растения представляют серьезную угрозу для уникальной природы Башкирии. Они агрессивно захватывают территории, подавляя и вытесняя местные виды, что ведет к деградации биоразнообразия и нарушению экологического равновесия. Некоторые из них, такие как борщевик Сосновского, опасны и для человека, вызывая сильные ожоги кожи.