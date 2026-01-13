После гибели шести человек жителям Татарстана напомнили об опасности газа

После череды трагических происшествий газовые службы Татарстана опубликовали экстренное напоминание о правилах безопасности. В Казани и Верхнем Услоне за последние дни из-за отравления угарным газом погибли как минимум шесть человек, включая двоих детей.
Предварительные проверки выявили грубейшие нарушения. Так, в доме в Верхнем Услоне оказались демонтированы дымоходы и забита вентиляция, а в казанской квартире отсутствовал приток воздуха, и котел работал без тяги. Специалисты «Газпром трансгаз Казань» подчеркивают, что именно игнорирование элементарных правил приводит к катастрофам.
Газовики еще раз перечислили запреты, которые могут спасти жизнь. Нельзя использовать газовые плиты для обогрева, оставлять работающие приборы без присмотра, допускать к ним детей или отключать автоматику безопасности. При появлении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование приборами, перекрыть вентиль, открыть окна, не включать электричество, покинуть помещение и срочно вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112.
Напомним, с начала 2026 года в Татарстане на пожарах погибли четыре человека. Всего с 31 декабря было зафиксировали 89 возгораний.