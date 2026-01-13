После гибели шести человек жителям Татарстана напомнили об опасности газа

Газовики еще раз перечислили запреты, которые могут спасти жизнь. Нельзя использовать газовые плиты для обогрева, оставлять работающие приборы без присмотра, допускать к ним детей или отключать автоматику безопасности. При появлении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование приборами, перекрыть вентиль, открыть окна, не включать электричество, покинуть помещение и срочно вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112.