Хоккеист минского «Динамо» Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ, набрав 1000 очков

Российский нападающий хоккейного минского «Динамо» Вадим Шипачев установил исторический рекорд КХЛ, набрав за свою карьеру в чемпионатах 1000 очков. Юбилейный балл он заработал, отдав голевую передачу в игре против владивостокского «Адмирала», которую минчане выиграли 12 января на «Минск-арене» со счетом 2:1.
— На самом деле, смотришь, уже смски приходят, все поздравляют. Конечно, очень приятно. Очень рад, что мы сегодня выиграли, — приводит слова Шипачева пресс-служба клуба.
После матча состоялась церемония награждения рекордсмена.
— Спасибо КХЛ и руководству «Динамо-Минск». Это очень приятно для меня и моей семьи, — сказал Вадим.
До переезда в Минск форвард выступал в КХЛ за московское «Динамо», казанский «Ак Барс», СКА и «Северсталь».
Чтобы достичь 1000 очков, Шипачеву потребовалось 1102 матча в Лиге. Он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач.
