Хоккеист минского «Динамо» Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ, набрав 1000 очков

Динамовец Шипачев установил исторический рекорд КХЛ, первым набрав 1000 очков.

Источник: Комсомольская правда

Российский нападающий хоккейного минского «Динамо» Вадим Шипачев установил исторический рекорд КХЛ, набрав за свою карьеру в чемпионатах 1000 очков. Юбилейный балл он заработал, отдав голевую передачу в игре против владивостокского «Адмирала», которую минчане выиграли 12 января на «Минск-арене» со счетом 2:1.

— На самом деле, смотришь, уже смски приходят, все поздравляют. Конечно, очень приятно. Очень рад, что мы сегодня выиграли, — приводит слова Шипачева пресс-служба клуба.

После матча состоялась церемония награждения рекордсмена.

— Спасибо КХЛ и руководству «Динамо-Минск». Это очень приятно для меня и моей семьи, — сказал Вадим.

До переезда в Минск форвард выступал в КХЛ за московское «Динамо», казанский «Ак Барс», СКА и «Северсталь».

Чтобы достичь 1000 очков, Шипачеву потребовалось 1102 матча в Лиге. Он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач.

