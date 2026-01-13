В Иркутске пройдет опрос о занятости населения

Всё, что скажут респонденты, останется строго анонимным. Никакие имена и адреса никуда не передаются, данные нужны только для общей статистики. У всех интервьюеров будут специальные удостоверения. Проверить их можно по телефону Иркутскстата: 33−43−24. Такой же опрос в это время проходит по всей стране.