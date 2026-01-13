Ричмонд
В Иркутске пройдет опрос о занятости населения

Специалисты опросят больше 270 жителей города от 15 лет и старше.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 19 по 25 января 2026 года специалисты Иркутскстата обойдут часть квартир в Иркутске. Они опросят больше 270 жителей города от 15 лет и старше. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной администрации.

— Им нужно задать несколько вопросов о том, есть ли у людей работа, как они её ищут и сталкиваются ли с трудностями. Эти ответы помогут понять общую ситуацию с занятостью в городе, — говорится в сообщении администрации.

Всё, что скажут респонденты, останется строго анонимным. Никакие имена и адреса никуда не передаются, данные нужны только для общей статистики. У всех интервьюеров будут специальные удостоверения. Проверить их можно по телефону Иркутскстата: 33−43−24. Такой же опрос в это время проходит по всей стране.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что таможенники пресекли контрабанду леса почти на 400 млн рублей в Иркутске.