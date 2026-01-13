Удар или передышка: что ждет метеозависимых 14 января 2026

Январь не дает отдохнуть метеозависимым.
Январь продолжает держать метеозависимых в напряжении. За последние дни геомагнитная обстановка менялась скачкообразно, а 12 января ситуация вышла из-под контроля: Землю накрыла магнитная буря силой почти шесть баллов. Что будет дальше и стоит ли ждать активности 14 января 2026 года — в материале URA.RU.
Прогноз магнитных бурь на 14 января.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 14 января 2026 ожидается магнитный фон до 3−4 баллов. Это уровень выше среднего, однако формально он все еще относится к зеленой зоне. В течение суток уровень активности будет меняться, но серьезного ухудшения погоды для метеочувствительных людей не предвидится.
Данные по 14 января 2026:
31% — магнитная буря35% — возмущенная магнитосфера34% — спокойный, зеленый уровень.
Таким образом, сценарии распределены почти равномерно, что говорит о нестабильной, но не экстремальной обстановке.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге.
Атмосферное давление в Москве будет около 753 мм рт. ст., что близко к климатической норме, а в Санкт-Петербурге ожидается 766 мм — чуть выше обычного, но критичным это не считается.
Магнитные бури в январе 2026: прогноз.
Январь будет месяцем с сильной солнечной активностью, поэтому метеочувствительным людям стоит быть внимательнее. Магнитные бури могут начаться резко, без особого предупреждения. Лучше следить за ежедневными прогнозами и учитывать это при планировании дня.
Предварительная картина на вторую половину января выглядит напряженной. С 14 по 16 января магнитное поле будет оставаться на зеленом уровне, спокойное и безопасное для большинства людей. С 17 по 19 января прогнозируется возмущенная магнитосфера с кратковременными подъемами до 4 баллов, что соответствует оранжевому уровню и может вызвать дискомфорт у метеочувствительных. С 20 по 25 января геомагнитная активность останется повышенной, но с 24 по 25 января ожидается короткая передышка.
Наиболее напряженными днями могут стать 26 и 27 января, когда возможны магнитные бури до 5 баллов. Завершение месяца, с 28 по 31 января, по текущим расчетам пройдет спокойно, на зеленом уровне.
Прогноз магнитных бурь в ближайшие дни.
Магнитные бури: что это и почему их обсуждают все чаще.
Магнитная буря — это колебания магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце. Во время таких выбросов в космос устремляются потоки заряженных частиц, и, когда они достигают Земли, сталкиваются с магнитосферой, вызывая невидимый «шторм». Хотя мы его не видим, он воздействует на атмосферу и, косвенно, на организм человека.
Сила магнитных бурь измеряется по шкале от 0 до 9 баллов. Значения до трех считаются спокойными, от четырех — свидетельствуют о повышенной активности. Когда уровень достигает пяти и выше, магнитные возмущения могут ощущаться физически и даже влиять на работу техники. В такие дни у людей чаще возникают головные боли, слабость, перепады давления и общее недомогание.
Как магнитные бури воздействуют на организм.
Геомагнитные колебания создают дополнительную нагрузку на организм, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Сердечно-сосудистая система испытывает стресс, возможны спазмы сосудов, перепады давления, головные боли и головокружение. Нервная система тоже реагирует: в такие дни чаще появляются нарушения сна, тревожность и раздражительность. При этом психологический фактор играет большую роль — если человек ожидает ухудшения самочувствия, симптомы могут усилиться, рассказывала URA.RU кардиолог Марина Орлова.
Здоровые и физически активные люди, как правило, переносят такие периоды легко. Их организм быстрее адаптируется к внешним колебаниям, и негативные эффекты практически не ощущаются.
Как пережить дни магнитных бурь.
Специального лекарства от магнитных бурь нет. Если самочувствие нормальное, профилактика не нужна. При головной боли можно использовать безрецептурные обезболивающие строго по инструкции. Для поддержки нервной системы врачи рекомендуют магний с витамином B6. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно не менять дозировки назначенных препаратов без консультации специалиста.
Если появляются резкое ухудшение состояния, сильная боль, перебои в работе сердца или резкие скачки давления, нельзя списывать это на магнитную бурю — такие симптомы требуют срочной медицинской помощи.