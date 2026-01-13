Удар или передышка: что ждет метеозависимых 14 января 2026

Предварительная картина на вторую половину января выглядит напряженной. С 14 по 16 января магнитное поле будет оставаться на зеленом уровне, спокойное и безопасное для большинства людей. С 17 по 19 января прогнозируется возмущенная магнитосфера с кратковременными подъемами до 4 баллов, что соответствует оранжевому уровню и может вызвать дискомфорт у метеочувствительных. С 20 по 25 января геомагнитная активность останется повышенной, но с 24 по 25 января ожидается короткая передышка.