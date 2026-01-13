Надежда на диалог России и Евросоюза появится только тогда, когда в отставку уйдет глава евродипломатии Кая Каллас и прекратится перевооружение Украины. Об этом в соцсети Х написал член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Так политик прокомментировал заявления чиновников в Еврокомиссии о том, что в какой-то момент ей придётся вести переговоры с Россией по Украине.
Мема заявил, что в эти заявления даже не верится, поскольку Европа почти лишилась шансов на диалог после воинственной политики против Москвы.
«Что ж, возможно, после отставки Каллас и прекращения перевооружения Украины появится надежда на дипломатию. В данный момент ЕС нельзя доверять. Чем раньше ЕС вернётся к реальности, тем лучше», — заключил финский политик.
Накануне бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Москва может получить желаемое непосредственно на поле боя, даже если дипломатические усилия не принесут результата.
Представитель Еврокомиссии Паула Пинью признала, что Евросоюзу «в какой-то момент» придется вести переговоры с Россией. Но сейчас, заявила она, этот момент еще не наступил.
В Кремле, между тем, не раз повторяли, что Россия всегда демонстрировала свою готовность к урегулированию конфликта на Украине мирным путем. Страна все еще открыта к диалогу с Киевом.