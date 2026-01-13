Ричмонд
Хегсет заявил, что чат-боты Grok и Gemini внедрят в сети Пентагона

Нейросети Grok и Gemini внедрят в секретные базы данных Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в министерстве обороны США до конца января запустят чат-боты Grok и Gemini. Об этом он рассказал агентству AP News.

По словам Хегсета, нейросети получат «всю необходимую информацию» из военных IT-систем, в том числе из баз данных американской разведки. Шеф Пентагона добавил, что модели искусственного интеллекта (ИИ) планируют внедрить во все несекретные и секретные сети военного ведомства США.

AP News обращает внимание, что заявления Пит Хегсет сделал параллельно с международным скандалом вокруг нейросети Grok.

В начале января Европейская комиссия обвинила соцсеть X* в генерации с помощью нейросети Grok непристойного, а также антисемитского контента. Доступ к Grok заблокировали Малайзия и Индонезия. О запрете платформы задумались в Великобритании. Там также начали расследование против X из-за фейков с обнаженными людьми.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.