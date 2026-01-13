Хегсет заявил, что чат-боты Grok и Gemini внедрят в сети Пентагона

В начале января Европейская комиссия обвинила соцсеть X* в генерации с помощью нейросети Grok непристойного, а также антисемитского контента. Доступ к Grok заблокировали Малайзия и Индонезия. О запрете платформы задумались в Великобритании. Там также начали расследование против X из-за фейков с обнаженными людьми.