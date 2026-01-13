МВД планирует ввести наказание за использование гаджетов на водительских экзаменах

МВД намерено внести изменения в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Так, предлагается запретить экзаменуемым запретят использовать фото и видеосъемку.
— Документ вносит изменения в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», утвержденные еще в 2014 году, — добавили в «Парламентской газете».
Также планируется сократить сроки практики — ее нужно сдать в течение 60 дней, а не через шесть месяцев после теории. Кроме того, если во время планового медосмотра у водителя найдут признаки заболеваний, ему придется пройти дополнительное обследование, а в случае неявки документы могут аннулировать.
Недавно в Верховном суде России также запретили водителям, у которых отсутствует большой палец на правой руке, управлять машинами на механической коробке передач. Россиянин, которому было отказано в выдаче справки для получения прав из-за отсутствия пальцев на правой руке, обратился с просьбой разобраться в ситуации.