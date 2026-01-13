Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации объектов в Москве

Столичный департамент экономической политики и развития обновил сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению столицы (СН-2012) по ценам на 1 января текущего года. О том, почему сборник важен для города, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.
Напомним, что сборник СН-2012 включает в себя расценки на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту городских объектов, таких как школы, поликлиники, дороги, парковки, парки и многое другое.
«Применение сборника оптимизирует расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений и обеспечивает равные условия для бизнеса, участвующего в закупках. Выигрывают от этого и жители города, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям», — отметила Мария Багреева.
С 2025 года показатели сборника актуализируются с применением технологий искусственного интеллекта, повышая точность бюджетного планирования и помогая сократить затраты на содержание городских объектов.
По словам Багреевой, в прошлом году Москва актуализировала более 1,5 тыс. показателей, что потенциально даст около 400 млн рублей экономии расходов столичного бюджета в год. Кроме того, в сборник включили порядка 300 новых нормативов по техобслуживанию объектов в городских парках, ремонту опор наружного освещения, монтажу световых декоративных конструкций и т. д.
Содержащиеся в сборнике нормативы используют около 2,5 тыс. городских заказчиков и компаний при эксплуатации и техническом обслуживании различных объектов городского хозяйства. Добавление в сборник новых нормативов и актуализация по текущему уровню цен проводится столичным департаментом экономической политики и развития в ежеквартальном режиме.
Больше интересной информации об экономике Москвы можно найти в официальном канале столичного комплекса экономической политики в мессенджере MAX.