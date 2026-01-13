Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации объектов в Москве

По словам Багреевой, в прошлом году Москва актуализировала более 1,5 тыс. показателей, что потенциально даст около 400 млн рублей экономии расходов столичного бюджета в год. Кроме того, в сборник включили порядка 300 новых нормативов по техобслуживанию объектов в городских парках, ремонту опор наружного освещения, монтажу световых декоративных конструкций и т. д.