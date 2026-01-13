Из-за подтопления дороги в Крыму закрыли проезд в мужской монастырь

Из-за подтопления дороги в Алуште закрыли проезд в мужской монастырь в честь Косьмы и Дамиана. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.
В регионе шли обильные снегопады. В итоге уровень снега в горах на территории монастыря достиг 1,5 метра. Далее он начал резко таять. Из-за этого подтопило низменные участки дороги.
«Проезд на территорию Национального парка “Крымский” г. Алушты, где расположен мужской монастырь в честь Косьмы и Дамиана, на данный момент закрыт», — говорится в сообщении.
Людей призвали следить за объявлениями об открытии дороги. В митрополии добавили, что все богослужения проходят по расписанию.