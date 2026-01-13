ХК «Ростов» во время домашней встречи проиграл «Молоту» со счетом 4:5

Первый период остался за хозяевами. Уже на стартовой минуте матча Ярослав Сергиевский открыл счет, отправив шайбу в ворота «Молота» с острого угла. Голкипер гостей не успел среагировать. Десятая минута принесла «Ростову» вторую шайбу: Кирилл Кондарев после передачи Алексея Прохорова виртуозным кистевым броском поразил дальний верхний угол. А буквально через минуту Сергиевский оформил дубль, замкнув подачу Данила Соколова из-за ворот. Команды ушли на первый перерыв при счете 3:0.