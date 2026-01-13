ХК «Ростов» во время домашней встречи проиграл «Молоту» со счетом 4:5

Хоккейный клуб «Ростов» потерпел поражение на домашнем льду, уступив в напряженном матче «Молоту» со счетом 4:5. Исход встречи решился в дополнительное время после того, как гости совершили впечатляющий камбэк, отыграв три шайбы.
Первый период остался за хозяевами. Уже на стартовой минуте матча Ярослав Сергиевский открыл счет, отправив шайбу в ворота «Молота» с острого угла. Голкипер гостей не успел среагировать. Десятая минута принесла «Ростову» вторую шайбу: Кирилл Кондарев после передачи Алексея Прохорова виртуозным кистевым броском поразил дальний верхний угол. А буквально через минуту Сергиевский оформил дубль, замкнув подачу Данила Соколова из-за ворот. Команды ушли на первый перерыв при счете 3:0.
Однако во втором периоде инициатива перешла к «Молоту». На 31-й минуте матча Максим Кицын после паса Владимира Михасенка сократил отставание. В начале третьего периода гости продолжили прессинг: Игорь Зенчиков после передачи Николая Глухова довел счет до 3:2.
Финальная двадцатиминутка стала триумфальной для гостей. Сначала на 47-й минуте Максим Кицын сравнял счет, а затем на 55-й минуте Дмитрий Ябелов неудобным броском под верхний угол вывел «Молот» вперед — 4:3. На 60-й минуте после броска Евгения Цалпанова Роман Гапочкин переводит игру в овертайм — 4:4.
В дополнительное время герой матча определился. В самой концовке овертайма Максим Кицын, оформивший хет-трик, низом отправил шайбу в ворота «Ростова», поставив победную точку в этом драматичном противостоянии. «Молот» одержал победу над «Ростовом» со счетом 5:4.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.