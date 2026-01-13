Жители Иркутска могут сдать новогодние елки в питомник «К-9»

Для жителей Иркутска, которые ставили на Новый год живую елку, сделали еще один пункт, куда можно сдать дерево. Чтобы не выбрасывать его после праздников, можно отдать в питомник «К-9». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.