Жители Иркутска могут сдать новогодние елки в питомник «К-9»

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для жителей Иркутска, которые ставили на Новый год живую елку, сделали еще один пункт, куда можно сдать дерево. Чтобы не выбрасывать его после праздников, можно отдать в питомник «К-9». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Также сибиряки могут привезти елки в Сибирский зоопарк в Иркутске и в поселке Никола. Там хвойные деревья используют в качестве корма для животных. А в питомнике из них сделают подстилки для собак, — пояснили в администрации.

Важно, что для акции подойдут только ёлки с живой, свежей хвоей. Нужно заранее убрать мишуру и убедиться, что ёлка не была обработана химикатами, например, искусственным снегом.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре таможенники пресекли контрабанду леса почти на 400 млн рублей.