Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова: в снегопады на уборку калининградских улиц привлекали осужденных

По словам главы администрации, в праздники ежедневно уборкой улиц занимались не менее 700 человек.

Источник: пресс-служба мэрии Калининграда

В Калининграде во время снегопадов, ставших самыми обильными за последние пять лет, городские власти вынуждены были привлекать к уборке улиц осужденных. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве области 12 января сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы отдельно отработали вместе с УФСИН, и у нас люди, которые находятся на колонии-поселении, точно так же усилили сотрудников “Чистоты”. Ежедневно в Калининграде было более 700 человек на уборке города», — заявила Дятлова.

Глава отметила, что горадминистрация «провела работу над ошибками прошлого года», заключив контракты со сторонними организациями, которые также вышли на уборку снега в пиковые моменты. По ее словам, это позволило привлечь к уборке дорог и тротуаров на 30% больше техники.

Напомним, что за праздники на качество уборки улиц в Калининграде поступило 218 жалоб. При этом у губернатора Алексея Беспрозванных больше всего нареканий вызвала работа управляющих компаний. В частности, он поручил составить «черный список» этих УК, чтобы лишить их лицензий.