Дятлова: в снегопады на уборку калининградских улиц привлекали осужденных

В Калининграде во время снегопадов, ставших самыми обильными за последние пять лет, городские власти вынуждены были привлекать к уборке улиц осужденных. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве области 12 января сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
«Мы отдельно отработали вместе с УФСИН, и у нас люди, которые находятся на колонии-поселении, точно так же усилили сотрудников “Чистоты”. Ежедневно в Калининграде было более 700 человек на уборке города», — заявила Дятлова.
Глава отметила, что горадминистрация «провела работу над ошибками прошлого года», заключив контракты со сторонними организациями, которые также вышли на уборку снега в пиковые моменты. По ее словам, это позволило привлечь к уборке дорог и тротуаров на 30% больше техники.
Напомним, что за праздники на качество уборки улиц в Калининграде поступило 218 жалоб. При этом у губернатора Алексея Беспрозванных больше всего нареканий вызвала работа управляющих компаний. В частности, он поручил составить «черный список» этих УК, чтобы лишить их лицензий.