Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака

Южнокорейская компания Kia, ранее ушедшая с российского рынка, зарегистрировала в России два товарных знака с одноименным логотипом. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Южнокорейская компания Kia, ранее ушедшая с российского рынка, зарегистрировала в России два товарных знака с одноименным логотипом. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Заявки компания подала еще в августе и октябре 2024 года, а Роспатент принял решение о регистрации в январе 2026-го. Срок действия знаков продлится до 2034 года.

Теперь Kia имеет право продавать в России легковые автомобили, моторные лодки и велосипеды, а также предоставлять услуги по электронной передаче автомобильной информации и данных, передает РИА Новости.

Недавно японская корпорация Toyota, которая в 2022 году ушла из России, зарегистрировала четыре товарных знака: Picnic, Stralet, Toyota IQ, а также Raize. Заявки на регистрацию знаков были поданы в Роспатент в марте 2025 года и октябре 2024 года из Японии.

Ранее Toyota также оформила в России товарный знак Land Cruiser Prado. Права на знак были зарегистрированы 2 декабря и будут действовать до марта 2035 года. Эксперты отметили, что действие зарегистрированного товарного знака распространяется на широкий спектр транспортных средств.