Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака

Недавно японская корпорация Toyota, которая в 2022 году ушла из России, зарегистрировала четыре товарных знака: Picnic, Stralet, Toyota IQ, а также Raize. Заявки на регистрацию знаков были поданы в Роспатент в марте 2025 года и октябре 2024 года из Японии.