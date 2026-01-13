Минздрав изменил предельные суммы расходов на одного пациента в Беларуси при реализации государственного социального заказа. Речь идет про оказание и участие в оказании медико-социальной помощи вне организации здравоохранения — то есть по месту жительства или пребывания. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 210 от 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.