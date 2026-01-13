Минздрав изменил предельные суммы расходов на одного пациента в Беларуси при реализации государственного социального заказа. Речь идет про оказание и участие в оказании медико-социальной помощи вне организации здравоохранения — то есть по месту жительства или пребывания. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 210 от 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Так, для граждан, у которых есть резко выраженное ограничение способности к самообслуживанию, и (или) самостоятельному передвижению, и (или) ориентации, предельная сумма расходов в месяц в 2026 году окажется 656 рублей.
Для тех белорусов, у кого есть выраженное снижение трех и более категорий жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, ориентации, контролю за своим поведением), которые приводят к синдрому социальной компенсации, сумма составит 388 рублей.
Для граждан с психическими расстройствами, расстройствами поведения, которые привели к выраженному или резко выраженному ограничению способности контролировать свое поведение, предельная сумма будет 535 рублей.