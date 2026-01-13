В Воронеже более 180 тыс чел посетили площадь Ленина в новогодние праздники

Несмотря на ежедневные угрозы налета беспилотников и эвакуацию, площадь Ленина в новогодние праздники посетили более 180 тысяч воронежцев и гостей города. Об этом сообщили в мэрии. Напомним, в этом году после длительного перерыва на главной площади города возобновили парад Дедов Морозов, на который собралось около 200 новогодних волшебников. Новогодним оформлением площади Ленина можно будет полюбоваться до 20 января, потом его демонтируют.