В Воронеже более 180 тыс чел посетили площадь Ленина в новогодние праздники

Несмотря на ежедневные угрозы налета беспилотников и эвакуацию, площадь Ленина в новогодние праздники посетили более 180 тысяч воронежцев и гостей города. Об этом сообщили в мэрии. Напомним, в этом году после длительного перерыва на главной площади города возобновили парад Дедов Морозов, на который собралось около 200 новогодних волшебников. Новогодним оформлением площади Ленина можно будет полюбоваться до 20 января, потом его демонтируют.
А каток на Адмиралтейке, площадь которого в этом году увеличили, в новогодние каникулы посетили около 93 тысячи человек. В День фигурного катания, 8 января, на ледовой площадке выступили профессиональные спортсмены Воронежской федерации фигурного катания. Творческие номера подготовили более 30 фигуристов из спортивных школ и любительских клубов Воронежа. Кататься можно будет до марта.