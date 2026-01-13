Прапорщик Станислав Хаустов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Станислав много раз выносил раненых товарищей с поля боя. Так случилось со мной и ещё одним бойцом, — рассказывает гвардии капитан Александр Корабельников. — Мы попали под серьёзный сброс беспилотников, получили тяжёлые ранения. Станислав оказал нам первую помощь, сделал все, чтобы мы выжили. Спас нас.