Прапорщик Станислав Хаустов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. «За ленточкой» погиб житель Эхирит-Булагатского района Станислав Хаустов. Как сообщает мэр Геннадий Осодоев, он был прапорщиком, командиром минометного расчета.
Боец родился в деревне Муромцовка, в 2006 году вместе с семьей перебрался в Улан-Удэ. Там окончил среднюю школу № 43, завел много друзей. Был разносторонним парнем, увлекался спортом. Отслужив в армии, принял решение подписать контракт и отправиться в зону СВО.
— Станислав много раз выносил раненых товарищей с поля боя. Так случилось со мной и ещё одним бойцом, — рассказывает гвардии капитан Александр Корабельников. — Мы попали под серьёзный сброс беспилотников, получили тяжёлые ранения. Станислав оказал нам первую помощь, сделал все, чтобы мы выжили. Спас нас.
Военнослужащий неоднократно получал ранения, но каждый раз возвращался на помощь товарищам. Его мужество и героизм дважды были отмечены медалями. Он уважал и любил свою малую Родину, часто говорил: «Какой я богатый, здесь всё моё».
Защитник Отечества пал во время боевого задания 3 декабря, ему было 23 года.
