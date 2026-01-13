Выяснилось, когда православные отметят Пасху в 2026 году

Согласно церковному календарю, в 2026 году праздник Пасхи — Светлого Христова Воскресения православные отметят 12 апреля. Праздник посвящен воскресению Иисуса Христа.
Пасха — самый главный, самый радостный, самый светлый праздник в христианстве. Он означает освобождение человека от греха и смерти через веру во Христа. День празднования Пасхи меняется ежегодно. Он вычисляется по лунно-солнечному календарю. Праздник приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния. Праздник имеет множество прекрасных традиций и обычаев — о них рассказал сайт KP.RU.
Однако важно помнить, что верующие готовятся к Пасхе основательно, в течение Великого поста. Последний делится на седмицы. Так, в первую все верующие читают в церкви Покаянный Канон Андрея Критского. А в последнюю, страстную, страстная. верующие с трепетом и состраданием вспоминают страдания нашего Спасителя.