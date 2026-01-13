Выяснилось, когда православные отметят Пасху в 2026 году

Пасха — самый главный, самый радостный, самый светлый праздник в христианстве. Он означает освобождение человека от греха и смерти через веру во Христа. День празднования Пасхи меняется ежегодно. Он вычисляется по лунно-солнечному календарю. Праздник приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния. Праздник имеет множество прекрасных традиций и обычаев — о них рассказал сайт KP.RU.