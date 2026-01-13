ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации

Директором филиала ОТА с 13 января назначен Владимир Ефимов. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя этого подразделения. Ефимов окончил Финансовую академию при правительстве РФ и работает в корпорации с 2012 года.
Параллельно сменился руководящий состав АО «Туполев». Исполняющим обязанности управляющего директора стал Юрий Абросимов, ранее занимавший пост заместителя по экономике и финансам. Он работает в структуре «Туполева» с 2012 года.
В корпорации подчеркнули, что ключевыми задачами новых руководителей станет выполнение производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце декабря назначил Павла Степанова временно исполняющим обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах РФ.