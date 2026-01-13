Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подтвердила две кадровые перестановки. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе. Новое руководство доверили специалистам, которые много лет работают внутри корпорации.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подтвердила две кадровые перестановки. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе. Новое руководство доверили специалистам, которые много лет работают внутри корпорации.

Директором филиала ОТА с 13 января назначен Владимир Ефимов. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя этого подразделения. Ефимов окончил Финансовую академию при правительстве РФ и работает в корпорации с 2012 года.

Параллельно сменился руководящий состав АО «Туполев». Исполняющим обязанности управляющего директора стал Юрий Абросимов, ранее занимавший пост заместителя по экономике и финансам. Он работает в структуре «Туполева» с 2012 года.

В корпорации подчеркнули, что ключевыми задачами новых руководителей станет выполнение производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце декабря назначил Павла Степанова временно исполняющим обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах РФ.