ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подтвердила две кадровые перестановки. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе. Новое руководство доверили специалистам, которые много лет работают внутри корпорации.