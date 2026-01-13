Ричмонд
Минцифры РФ включило в «Белый список» цифровые сервисы Пермского края

Они пополнили федеральный список для работы в период ограничений мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Минцифры РФ расширило список сервисов и сайтов, работающих в периоды ограничений мобильного интернета. В «Белый список» ведомства вместе с федеральными социально значимыми ресурсами вошли региональные.

В Пермском крае в их число вошли: Единая система оплаты проезда, портал ЭПОС, сервис «К врачу», портал «Управляем вместе», сайт губернатора и краевого правительства, краевой инвестпортал, краевой туристический портал, краевая интернет-приемная, портал финансовой грамотности, социальный калькулятор и Пермская электронная библиотека.

Включение в «Белый список» позволит организовать беспрепятственный доступ с мобильного интернета к важнейшим региональным ресурсам. Цифровая инфраструктура Прикамья станет устойчивой и доступной в любой ситуации.