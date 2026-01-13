Подросток за рулем микроавтобуса врезался в дерево: погибли не менее 12 человек

В Боливии произошла ужасная дорожная катастрофа: микроавтобус, за рулём которого сидел 13−14-летний мальчик, врезался в дерево. В результате погибли минимум 12 человек, включая самого подростка-водителя и нескольких детей. Об этом пишет RMF24.
Авария случилась рано утром недалеко от городка Пуэрто-Кихарро на востоке страны, рядом с границей Бразилии. Микроавтобус потерял управление, врезался в дерево, после чего ствол рухнул прямо на машину и раздавил её.
По данным полиции, за рулём находился подросток примерно 13−14 лет. Сам мальчик не выжил в этой аварии. Все погибшие — члены одной большой семьи. Они возвращались домой после празднования дня рождения.
Местные СМИ пишут, что многие пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Это могло сыграть роль в страшной трагедии. Среди 12 погибших — четверо несовершеннолетних. Ещё несколько человек получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницы.
