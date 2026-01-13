Два кофейных киоска-стаканчика попали под арест в Гомеле. Подробности рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Оказалось, что 37-летний предприниматель за несколько лет накопил большие долги, составившие почти 60 исполнительных производств. В их числе — около 30 штрафов за превышение скорости, неоплаченная аренда земли, где стояли кофейные точки, долги перед частными лицами.
Взыскать суммы было непросто. Несмотря на то, что имущество бизнесмена, два кофейных киоска-стаканчика, было арестовано, судебные исполнители не сразу смогли организовать их продажу. Мужчина обещал сам продать активы, рассчитаться с долгами, но лишь тянул время.
Ситуация изменилась, когда о проблемах узнала жена бизнесмена и настояла на погашении долгов.
«Отдельные сложности возникли с кофейными павильонами — один из них внезапно пропал с привычной точки дислокации. Понимая, что сокрытие арестованного имущества может повлечь уголовную ответственность, владелец указал местонахождение киоска», — привели подробности в управлении.
Два павильона со специализированным кофейным оборудованием были изъяты, их выставили на продажу. Ожидается, что деньги от продажи смогут покрыть большую часть задолженности гомельчанина.
Тем временем белорус срочно погасил огромный долг по коммуналке при угрозе лишиться этого.
