Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По всему Киеву ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения электричества из-за перегрузки энергетической инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве ввели экстренные отключения электричества из-за перегрузки энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

«По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ДТЭК подтвердили повреждение одной из своих электростанций минувшей ночью.

Ранее стало известно об остановке работы систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей города по возможности временно уехать.