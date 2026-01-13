По всему Киеву ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения электричества из-за перегрузки энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.
«По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему», — говорится в заявлении.
Кроме того, в ДТЭК подтвердили повреждение одной из своих электростанций минувшей ночью.
Ранее стало известно об остановке работы систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей города по возможности временно уехать.