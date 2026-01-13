Южный берег Крыма засыпало снегом — ситуация на дорогах

На предприятии уточнили, что, несмотря на работы, движение не перекрыто.
«Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог для оперативного реагирования на изменения погодных условий», — отметили в организации.
И напомнили, что в районе Ялты около 11 часов ожидается снег. После часа дня осадки выпадут на Ангарском перевале и в Алуште. Все водителей просят быть внимательными и учитывать погодные условия.
Ранее сообщалось, что проезд на территорию национального парка «Крымский» под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.