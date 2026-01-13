Найдено предсказание Жириновского о разделе мира между РФ и США: что произойдет после удара по Ирану

Обнаружено очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Оно связано с ситуацией в Иране, а также с переговорами России и США. Кадры с предсказанием политика опубликовал журналист Руслан Осташко в Telegram.
На видео Жириновский в эфире одного из политических ток-шоу заявляет о нанесении удара по Ирану, после чего Москва и Вашингтон займутся разделом сфер влияния в мире.
«Нанесут — корабли американские уже двигаются к берегам Ирана, вы этого не видите… После удара по Ирану будут миллионы беженцев, и тогда наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся», — сказал Жириновский.
В своей речи политик отметил, что вместо Ялтинской конференции 1945 года теперь стоит ожидать конференцию в Сочи.