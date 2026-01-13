В США на дне озера нашли несколько лодок, которым более 5 тыс. лет

Исследователи обнаружили на дне озера Мендота в американском штате Висконсин 6 древних лодок, каноэ старше Великой пирамиды в Египте, которой не менее 4500 лет, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Предварительно, все лодки были построены между 1300 и 3000 годами до н.э., одной из них около 5200 лет.
«Открытие свидетельствует о ранее неизвестной цивилизации, процветавшей в этом районе тысячи лет, которая занималась торговлей, рыбалкой и, возможно, духовными путешествиями по сложной туристической сети по всему современному Среднему Западу», — говорится в материале.
В Историческом обществе Висконсина заявили, что каноэ были найдены на глубине 30 футов (9,14 метров). Пока на поверхность удалось поднять две лодки.
По словам морского археолога Тамары Томсен, каноэ сделаны из красного и белого дуба. Однако еще предстоит выяснить, при помощи чего строители герметизировали дерево, чтобы оно не впитывало воду.
