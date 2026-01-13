Жителям Хабаровского края и ЕАО перерасчитали пенсии

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области Социальный фонд России проиндексировал страховые пенсии для 300 тысяч неработающих пенсионеров. Об этом сообщили в региональном отделении фонда.
Повышение составило 7,6%, что превышает уровень инфляции. Средний размер пенсии по старости вырос на 2,2 тысячи рублей и достиг 31 тысячи рублей. Индексация произведена автоматически и затронула все виды страховых пенсий — по старости, инвалидности и потере кормильца. Размер повышения для каждого пенсионера индивидуален и зависит от уже получаемой суммы.
Одновременно выросли стоимость пенсионного коэффициента — с 145,69 до 156,76 рубля — и фиксированная выплата к страховой пенсии — с 8907,7 до 9584,69 рубля. Это повлияет на будущие пенсии работающих жителей региона.
Из-за новогодних праздников часть пенсионеров получила проиндексированную январскую пенсию досрочно — ещё в декабре. Те, у кого выплата через банк приходилась на каникулы, следующую пенсию получат в феврале. Почтовые отделения доставляют пенсии по обычному графику — с 3 по 25 января.