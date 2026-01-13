Жителям Хабаровского края и ЕАО перерасчитали пенсии

Повышение составило 7,6%, что превышает уровень инфляции. Средний размер пенсии по старости вырос на 2,2 тысячи рублей и достиг 31 тысячи рублей. Индексация произведена автоматически и затронула все виды страховых пенсий — по старости, инвалидности и потере кормильца. Размер повышения для каждого пенсионера индивидуален и зависит от уже получаемой суммы.