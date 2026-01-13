Ночное ДТП в центре Ташкента: столкнулись три автомобиля, среди них Porsche

При этом у пользователей соцсетей и очевидцев возникает логичный вопрос: как в ночное время, когда движение в центре города относительно свободное, сразу три автомобиля могли столкнуться. Не исключено, что один из участников аварии двигался с превышением скорости и не справился с управлением во время ночной поездки по Ташкенту.