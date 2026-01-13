Ночное ДТП в центре Ташкента: столкнулись три автомобиля, среди них Porsche

Как сообщили в УБДД, инцидент произошёл 13 января примерно в 01:55 на перекрёстке улиц Ислама Каримова и Ботира Закирова в Шайхантахурском районе столицы.
По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: Lacetti, за рулём которого находился 30-летний водитель, Porsche, которым управлял 19-летний молодой человек, и Spark, под управлением 35-летнего водителя.
В результате аварии водителю автомобиля Porsche была оказана первая медицинская помощь. Информации о других пострадавших не поступало. По данному факту в настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
При этом у пользователей соцсетей и очевидцев возникает логичный вопрос: как в ночное время, когда движение в центре города относительно свободное, сразу три автомобиля могли столкнуться. Не исключено, что один из участников аварии двигался с превышением скорости и не справился с управлением во время ночной поездки по Ташкенту.