Ночное ДТП в центре Ташкента: столкнулись три автомобиля, среди них Porsche

Vaib.uz (Узбекистан. 13 января). Минувшей ночью в центре Ташкента, неподалёку от комплекса Tashkent City, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В соцсетях быстро разошлись кадры с места аварии, на них видно сразу несколько серьёзно повреждённых автомобилей, включая Porsche.

Источник: vaib.uz

Как сообщили в УБДД, инцидент произошёл 13 января примерно в 01:55 на перекрёстке улиц Ислама Каримова и Ботира Закирова в Шайхантахурском районе столицы.

По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: Lacetti, за рулём которого находился 30-летний водитель, Porsche, которым управлял 19-летний молодой человек, и Spark, под управлением 35-летнего водителя.

В результате аварии водителю автомобиля Porsche была оказана первая медицинская помощь. Информации о других пострадавших не поступало. По данному факту в настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

При этом у пользователей соцсетей и очевидцев возникает логичный вопрос: как в ночное время, когда движение в центре города относительно свободное, сразу три автомобиля могли столкнуться. Не исключено, что один из участников аварии двигался с превышением скорости и не справился с управлением во время ночной поездки по Ташкенту.